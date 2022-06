Evénement : Rabat, capitale africaine de la culture 2022 !

Des artistes et acteurs culturels venus des quatre coins du continent seront mis à l’honneur lors de cette manifestation qui vise à promouvoir la création, le dialogue et tolérance entre les territoires.



La saison « Rabat, Capitale Africaine de la Culture » a débuté le vendredi 24 juin 2022, par une cérémonie d’ouverture au Théâtre Mohammed V de Rabat, en présence de Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc.



La ville de Rabat devient ainsi l’hôte de toute l’Afrique et sera le carrefour, pendant un an, de la créativité de ses territoires et ses villes. Cette manifestation regroupera plus de 86 évènements d’envergure internationale, tout au long de l’année. Le programme des célébrations de « Rabat, Capitale Africaine de la Culture », prévoit l'organisation d'activités et d'événements dans les domaines de la littérature, de la poésie, des arts plastiques, de la musique, du théâtre, du cinéma, des arts de rue, de la danse, des arts numériques, de la mode, de la photographie, des arts populaires, des contes, des arts du cirque, en plus de forums et de rencontres intellectuelles.



Les différentes activités seront organisées dans tous les espaces historiques, places publiques et tous les quartiers de la ville de Rabat. Ces événements culturels seront représentatifs de la société civile et verront une participation importante des différentes institutions publiques nationales concernées par les affaires culturelles.



La saison « Capitale Africaine de la Culture » est un programme porté par les Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique). En effet, la culture est au cœur des politiques locales et constitue l’un des piliers du développement durable des villes et territoires d’Afrique. Le programme est donc un formidable levier de développement et de création de richesses pour l’ensemble du continent, car la manifestation n’est pas réservée à la ville choisie.



Elle s’ouvre à des programmations locales, régionales et panafricaines et à la mise en visibilité d’initiatives créatives des autres villes du continent. Toutes les villes et collectivités territoriales d’Afrique peuvent donc être partenaires et rejoindre le réseau des villes capitales.



Les évènements labellisés pour l’occasion s’accordent avec la philosophie des Capitales Africaine de la Culture, en mettant à l’honneur la créativité africaine, l’ouverture à l’ensemble du continent et l’impact sur les populations locales. Un accent particulier est mis sur les programmes contribuant à structurer et mettre en réseau les artistes et acteurs culturels du continent africain.