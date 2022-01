Évènements au Burkina Faso : le G5 Sahel condamne et se dit préoccupé

Le président en exercice du G5 Sahel, Mahamat Idriss Deby, a déclaré ce 25 janvier être très préoccupé par le déroulement des événements politiques et militaires au Burkina Faso, suite au coup d'État contre le président Roch Marc Kaboré, selon un communiqué publié par l'organisation sous-régionale.



Ces évènements "sont de nature à mettre en péril les acquis démocratiques dans ce pays membre de l'organisation".



Le G5 Sahel se dit attaché aux idéaux de paix, de sécurité et de démocratie, et condamne énergiquement cette tentative d'interruption de l'ordre constitutionnel.



Le G5 Sahel exige le respect de l'intégrité physique du président du Burkina Faso et de toutes les autorités détenues. Il appelle l'ensemble des parties à privilégier le dialogue pour résoudre toutes les contradictions dans le calme et la sérénité.