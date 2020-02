Examen Medical

Tous candidats à un visa d’immigration doit effectuer un examen médical chez l’un des médecins désignés par le Consulat Général des Etats Unis. Les examens médicaux effectués par d’autres médecins ne seront pas acceptés.

L’examen médical comprendra un examen physique et mental, une radiographie thoracique, tests sanguins, et l’administration de tout vaccin nécessaire. L’examen médical doit être complété une semaine avant l’interview pour s’assurer que les résultats seront prêts à temps.

Le cout actuel de l’examen physique est de 400 dirhams pour les adultes et 250 dirhams pour les enfants de moins de 15 ans.

La liste des médecins retenus par le Consulat Général des Etats Unis à Casablanca pour l’administration de l’examen est ci-dessous:

Dr. Nezha El Fihri (French – Arabic – English)

38 Angle Bd. Bir Anzarane

et Rue Ibn Souraij

Click Here for Directions

Dr. Berrada Belkhayat Mounia (Arabic,French, English)

15, Rue Kadi Iass

Maarif

Casablanca

Click here for directions

Dr. JANAH ABDELAZIZ (Arabic – French)

Cabinet Address: 104 BOULEVARD ABDELMOUMEN, 3eme ETAGE, Apt: 8

CASABLANCA.