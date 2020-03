Exclusivité : Premier lancement de produit en ligne en Afrique avec l’arrivée de la série TECNO CAMON 15 qui sera présentée par Wizkid sur la page Facebook de TECNO et sur DSTV le 2 avril aux heures de grande écoute

TECNO (https://www.TECNO-Mobile.com) vient d’annoncer le lancement télévisé le 2 avril de sa toute nouvelle série de smartphones TECNO CAMON 15 sur DSTV entre 20 h et 21 h (« golden time »). La diffusion en direct, en ligne, sur la page Facebook de TECNO inclura une offre incroyable pour les fans de TECNO. Cet événement sera le tout premier lancement en ligne de smartphones en Afrique, une grande nouveauté dans ce secteur, mais aussi le début d’une nouvelle ère pour le développement de l’Internet en Afrique. Voici quelques faits importants.

Mais quel est ce téléphone dont tout le monde parle ? Quelles sont ses fonctionnalités magiques qui le distinguent des autres ? Quelles sont celles que le public attend avec tant d’impatience ? Lisez ce qui suit pour en savoir plus !

Équipé de la technologie SONY

À l’image de la gamme précédente de TECNO CAMON, la nouvelle série TECNO CAMON 15 garantit des performances photographiques supérieures. Grâce à la puce de caméra Sony, fleuron indiscutable du monde des smartphones, l’appareil offre une sensibilité et une définition améliorées. Par rapport à la plupart des puces utilisées dans les appareils photos de smartphone, la puce de caméra Sony capture des détails plus précis pour une qualité d’image exceptionnelle. Grâce à la sensibilité hors pair de la puce, les photos conservent une précision détaillée, même après un zoom extrême (x 8). Les photos seront d’une qualité optimale, même de loin !

Technologie exclusive TAIVOS™ pour des scènes de nuit ultra nettes

En tant qu'entreprise de haute technologie, TECNO a ouvert de nouvelles voies technologiques en créant TAIVOS™ (TECNO la solution d'optimisation de la vision par intelligence artificielle) pour vous offrir des photos de nuit particulièrement nettes. L'objectif Ultra Night offre une meilleure correction des contours et réduit les nuisances de la prise de vue multi-images, produisant ainsi des images de nuit plus nettes et plus claires. En réduisant la surexposition pour révéler les scènes de nuit, la luminosité et la gamme dynamique sont toutes deux optimisées. Un outil de rêve pour les noctambules !

Photographie d’une netteté absolue grâce à 64 mégapixels

Doté de 64 mégapixels, le CAMON 15 restitue les détails les plus subtils à une distance de 30 mètres. Sur le marché actuel, la plupart des appareils utilisent des caméras de 48 MP pour traiter les données sensorielles. TECNO CAMON 15 est quant à lui doté du soutien informatique de la caméra SONY 64 MP. Il peut réduire le bruit optique après un zoom avant sur les sujets, garantissant ainsi une image plus nette ! Selon certains rapports publiés par des sources médiatiques internationales dans le domaine technologique, l’augmentation de la concentration des pixels est l’une des innovations technologiques les plus fondamentales dans le secteur des smartphones de la décennie à venir. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la qualité d’image et l’expérience visuelle seront optimales. Équipez-vous dès aujourd’hui pour ne pas rester à la traîne !

Les fonctionnalités dévoilées à ce jour ne sont qu’un aperçu des nombreuses innovations hi-tech à découvrir dans la série CAMON 15. Suivez le lancement en ligne du smartphone le 2 avril 2020 sur DSTV pour en savoir plus sur cet appareil hors pair. N’oubliez pas de saisir cette date sur votre calendrier et invitez vos amis à partager avec vous à cet événement ! Découvrez ce que TECNO a vraiment à offrir et testez votre chance pour voir si vous serez l’un des heureux gagnants de l’offre promotionnelle !

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/breaking-afr...