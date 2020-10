Exclusivo: O primeiro projeto mundial de transmissão sem fios de longo alcance será apresentado no Fórum de Ene rgia de África

O Fórum de Energia de África (https://www.Africa-Energy-Forum.com) acolherá uma apresentação especial no dia 21 de outubro às 9h (horário do Reino Unido) por parte do CEO e fundador da EMROD Greg Kushnir, que demonstrará o primeiro projeto de transmissão sem fios de longo alcance do mundo, atualmente a operar na Nova Zelândia. A EMROD desenvolveu […]

O Fórum de Energia de África (https://www.Africa-Energy-Forum.com) acolherá uma apresenta...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...