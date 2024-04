Expulsion des diplomates français du Burkina : Paris regrette la décision

Ces trois diplomates français, dont deux conseillers politiques à l’ambassade de France à Ouagadougou, ont été déclarés “persona non grata” et sommés de quitter le Burkina Faso dans les prochaines 48 heures. Il est important de noter que les relations entre Paris et Ouagadougou se sont considérablement détériorées depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré par un coup d’État en septembre 2022.



Cette expulsion fait suite à une série d’incidents diplomatiques entre les deux pays, notamment l’arrestation de quatre fonctionnaires français en décembre dernier, ainsi que l’expulsion de deux Français soupçonnés d’espionnage en décembre 2022.



Les tensions entre la France et le Burkina Faso ont également été exacerbées par la révocation de l’ambassadeur de France à Ouagadougou après le coup d’État. Le Burkina Faso, cherchant à diversifier ses partenariats, s’est rapproché de la Russie et de ses voisins, le Mali et le Niger, tous deux gouvernés par des régimes militaires.