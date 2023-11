FAMI 7-2023 : les collectivités territoriales africaines se retrouvent au Maroc

Dans le cadre de l’année 2023 décrétée « Année de la ZLECAf », Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et ses partenaires, organisent du 20 au 26 novembre 2023, la 7ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI 7-2023).



La rencontre se tiendra à El Jadida dans la région de Casablanca-Settat, dans les enceintes de l’Université Chouaib Doukkali et de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG).



C’est en partenariat et avec l’appui de la direction générale des Collectivités territoriales (DGCT) du ministère de l’Intérieur du Maroc, l’Université Chouaib Doukkali, l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), l’OCP ainsi que le Réseau des Partenaires de CGLU Afrique, que le FAMI 7-2023 est organisé.



Pour cette 7ème édition, le thème retenu est : « La contribution des Collectivités Territoriales à la réalisation de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) ».



Et selon la directrice générale de l’ AUDA-NEPAD,l’Agence de développement de l’Union africaine en matière de développement, Mme Nardos Bekele-Thomas, si l’économie mondiale est actuellement confrontée à des défis sans précédent (guerres commerciales, perturbations des systèmes de transport et de logistique, impact de la pandémie du Covid-19, tensions et guerres géopolitiques ainsi que leur impact sur la sécurité alimentaire, le prix du pétrole et l’inflation, les effets des changements climatiques…), la ZLECAf, en tant qu’initiative ambitieuse, représente « une lueur d’espoir, offrant des opportunités significatives », pour le développement durable à travers le continent.



Quant à la Commission Economique pour l’Afrique (CEA), elle estime que la mise en œuvre de la ZLECAf fera progresser le commerce intra-africain de 52%, avec une augmentation de 35 milliards de dollars par an. Par ailleurs, cela va permettre de stimuler le commerce infra-africain, la création d’entreprises, la promotion du commerce et la création d’emplois.



Les collectivités territoriales africaines (CTA) ont un grand rôle à jouer dans le processus de mise en œuvre et de réussite de l’intégration régionale africaine, en tant qu’institutions de la gouvernance publique au niveau infra-national, et en tant qu’acteurs du développement local et territorial.



Il convient de rappeler que le FAMI 7-2023 se veut une rencontre qui ne laisse personne en marge, dédiée certes aux collectivités territoriales et aux instituts de formation en Afrique, mais aussi à l’ensemble des autres acteurs et parties prenantes concernés par la dynamique de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local et territorial en Afrique.



Au cours des assises de cette 7ème édition, qui sera l'occasion de présenter et débattre sur les enjeux et la place des collectivités territoriales africaines, dans la dynamique de l’intégration régionale du continent, il est attendu plus de 200 participants d’une trentaine de pays.