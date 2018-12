FAO defende medidas urgentes para combater a poluição dos solos em Moçambique

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) defendeu hoje medidas urgentes para combater a poluição do solo em Moçambique, considerando que a degradação dos solos afecta a segurança alimentar e nutricional no país. “São necessárias medidas urgentes para combater a poluição dos solos e conter as múltiplas ameaças que representa […]

