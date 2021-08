FIBA U16 : l'équipe du Tchad forfait face à l'Égypte

L'équipe de basketball des SAO cadettes participe au championnat Africain FIBA U16 Men and Women. Elle devait affronter ce samedi soir l'équipe égyptienne mais ne s'est pas présentée sur le parquet du Caire pour des raisons inconnues. Les égyptiennes ont gagné par forfait leur premier match.



"Dans le dernier match de la journée, le Tchad a déclaré forfait contre l'Égypte pour des raisons obscures", informe la FIBA.



Les SAO U16 doivent affronter demain l'équipe de l'Ouganda et après-demain celle du Gabon.



Le Championnat d’Afrique des Jeunes dénommé ‘‘FIBA U16 African Championship’’ est une compétition des équipes nationales de jeunes du Bureau Régional Afrique de la Fédération Internationale de basket-ball.



À ce jour, l’Egypte est le pays le plus titré avec 4 fois couronnes remportées en 6 éditions suivie par l’Angola et le Mali avec un titre chacun. La compétition est disputée tous les deux ans et rassemble les meilleurs jeunes joueurs africains.



La 7ème édition du FIBA U16 African Championship se déroule du 6 au 15 août 2021 et servira d’éliminatoires pour le Championnat du Monde U17 FIBA 2022. Le vainqueur et le finaliste valideront leurs billets pour la compétition pour la Coupe du Monde de l’an prochain.