FMM : reddition du commandant adjoint de Boko Haram et de 9 autres terroristes

Pendant que les troupes font exploser plusieurs engins improvisés à Cross Kauwa, dans une percée majeure dans la lutte contre le terrorisme, dans la région du Lac Tchad, un commandant adjoint de haut rang, de Boko Haram, identifié comme Awana Alhaji Mele Keremi, s'est rendu à la Force opérationnelle multinationale mixte (FMM) à Cross Kauwa. Keremi, qui a servi de bras droit au commandant notoire de Boko Haram, a avoué son implication dans de nombreuses opérations terroristes, le long de l'axe Monguno-Baga, fournissant des renseignements précieux aux autorités.



Dans un développement connexe, les troupes de la FMM ont également accueilli Babagoni Modu, et une famille de huit personnes qui ont réussi à s'échapper d'un camp de Boko Haram à Marte. Modu, un ancien membre du groupe terroriste, a fait part de sa désillusion face à leurs activités violentes comme raison de son évasion.



La famille, composée de deux femmes, quatre hommes et deux enfants, a raconté les expériences pénibles qu'ils ont endurées aux mains des terroristes, avant leur évasion.



Simultanément, les troupes de la FMM ont réussi à détecter et à faire exploser en toute sécurité plusieurs engins explosifs improvisés (EEI) à Cross Kauwa, évitant ainsi d'éventuels dommages aux civils et aux infrastructures de la région. La découverte et la détonation de ces EEI soulignent la vigilance et l'efficacité des troupes, dans la lutte contre la menace posée par Boko Haram et les insurgés de l'ISWAP.



Ces récents développements soulignent l'engagement de la FMM à lutter contre le terrorisme, et à protéger la région du Lac Tchad. La reddition d'un haut responsable de Boko Haram, et l'élimination réussie d'engins explosifs représentent des victoires importantes dans la campagne en cours contre le terrorisme dans la région.