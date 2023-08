FOTRAC 2023 : la Tchadienne Nadjiatolde Angela 2ème dauphine de Miss intégration régionale

La 14ème édition de la Foire Transfrontalière Annuelle d’Afrique centrale (FOTRAC) a définitivement fermé ses portes le 30 juillet dernier, après deux semaines d’intenses activités organisées entre Kye-Ossi (Cameroun) et Ebibeyin (Guinée Equatoriale).



Au-delà des expositions-ventes qui se sont déroulées dans les deux villes, avec en prime, une forte présence des sociétés publiques, parapubliques et privées, l’élection de Miss intégration régionale a mis en compétition, plusieurs jeunes filles de la sous-région.



A l’issue de la sélection, trois jeunes filles de Guinée Equatoriale, du Cameroun et du Tchad ont été primées. En effet, sur ce podium final, Mlle Nadjiatolde Kammadji Angela, originaire du Tchad, a été sacrée deuxième dauphine de Miss intégration régionale, au terme d’une compétition très disputée, et à rebondissements qui aura réuni des jeunes filles, au terme de cette 14ème édition de la Foire transfrontalière annuelle d’Afrique Centrale (FOTRAC).



Elève au Lycée Collège Notre Dame du Tchad, elle est seulement âgée de 16 ans et passe en classe de 2nde littéraire. Et pour sa première participation à cette Foire, Mlle Nadjiatolde s'est imposée le 28 juillet 2023 à Ebibeyin en Guinée Équatoriale. Elle faisait ainsi partie de la délégation tchadienne, et principalement du Logone occidental, présente à la FOTRAC. Et l'heureuse gagnante a ainsi fait vibrer la salle de conférence d’Ebibeyin.



En effet, la délégation de Moundou composée de 14 femmes du Logone Occidental, était conduite par Mme Issa Djimet Catherine, coordinatrice de CIFDES et coordonnatrice du REFAC Tchad (Réseau des Femmes Actives d’Afrique centrale). Les dynamiques femmes tchadiennes ont ainsi pris activement part à la Foire transfrontalière annuelle d’Afrique centrale (FOTRAC), qui s’est tenue du 17 juillet au 30 juillet 2023 à Kye-Ossi et Ebibeying.



Nadjiatolde Kammadji Angela fait partie du Réseau des filles médiatrices scolaires de la province du Logone occidental (Moundou l). « Je compte sensibiliser les jeunes dans le cadre de la paix et de l’autonomisation », déclare la jeune fille, toute satisfaite. En effet, le thème qui sous-tend son action de plaidoyer et de lobbying est intitulé : « Paix et autonomisation des jeunes, à travers les activités génératrices de revenus ».



Et dès son retour au Tchad, elle va commencer la sensibilisation dans sa région d’origine, avant d’élaborer un programme national pour mener son action auprès des jeunes de son pays.



Il faut rappeler que la Miss élue de cette 14ème édition du FOTRAC est une Equato-Guinéenne, alors que la première dauphine est Camerounaise et s’appelle Eugénie Biloa.