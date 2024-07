FOTRAC 2024 : la délégation tchadienne est présente à Ebolowa au Cameroun

Partie de la province du Logone Occidentale, la délégation des organisations féminines du Tchad est arrivée à Ebolowa au Cameroun, le 7 juillet 2024, en vue de sa participation à la 15ème édition de la Foire Transfrontalière et Annuelle d’Afrique Centrale (FOTRAC).



Cette manifestation est organisée par le Réseau des Femmes Actives d’Afrique Centrale (REFAC) que préside Mme Danielle Nlate, et se tient sous le haut patronage du gouvernement du Cameroun, avec le soutien du ministère du Commerce.



En effet, conduite par la coordinatrice du Centre d’Insertion des Filles en Déperdition Scolaire (CIFDES), Mme Catherine Djimet, la délégation tchadienne est composée de 18 organisations des femmes et jeunes, des coopératives de transformation et de commercialisation des produits locaux (TransCoProl) et Agro Business.



Il faut rappeler que le CIFDES est une organisation sociale qui a pour but d’assurer le bien-être et le droit de la femme. « Le sentiment qui nous anime à notre arrivée, c'est la joie de retrouver les autres pays, et aussi, tout est fin prêt pour le lancement de la FOTRAC », relève Mme Catherine Djimet.



Cela dit, les ambitions affichées par les Tchadiennes à Ebolowa consistent essentiellement à faire un chiffres d'affaires plus important que celui réalisé l'année dernière à Kye-Ossi. Il s’agit par ailleurs, de renforcer les relations existantes, et nouer des nouvelles relations afin de booster le secteur de l'agroalimentaire.



Et les produits présentés vont de la spiruline, au beurre de karité et ses différents produits dérivés, en passant par le baume à base de dromadaire, l’huile de clou de girofle, le jus de tamarin, la pâte d'arachide, les parfums huileux, les crevettes d'arachide, les calebasses, l’artemisia et aussi, les subtilités de l'art culinaire du Tchad.



La 15ème édition de la FOTRAC, qui se tient du 7 au 21 juillet 2024, est placée sous le thème : « Faciliter les échanges, favoriser les voies de dialogue et la coopération transfrontalière pour le développement socioéconomique et culturel en Afrique à l'ère de la ZLECAF ».



Événement privilégié de brassage des peuples, la FOTRAC constitue un espace d’échanges, de partage d’expériences, une vitrine du savoir-faire des femmes, en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie en milieu urbain et rural. Au cours de sa 15ème édition, l’événement va accueillir près de 1000 participants en provenance des pays d’Afrique, entre autres : Nigeria, Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, RDC, Cameroun, Tchad et Gabon.