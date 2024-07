FOTRAC 2024 : la gastronomie en vitrine grâce au partenariat avec l’APPA

En marge de la tenue de la 15ème édition de la Foire transfrontalière annuelle d’Afrique centrale (FOTRAC) qui se tient du 7 au 21 juillet à Ebolowa, l’Association APPA (Aide aux paysans et planteurs d’Afrique) a organisé le 11 juillet dernier, un grand concours de sélections des meilleurs produits d’alimentations transformés en Afrique (CAPITA international), dans un hôtel de la capitale régionale du Sud Cameroun.



Pour cette confrontation, un parterre de grands chefs a dégusté et a pu apprécier à leurs justes saveurs, les produits présentés, en vue de médailler les meilleurs, et de faciliter leur distribution et leur consommation sur le marché international.



Il faut rappeler qu’un partenariat avait été signé entre le Réseau des Femmes Actives d'Afrique Centrale (REFAC), avec à sa tête, Mme Danielle Nlate, et promotrice de la FOTRAC, et l'Appui aux Paysans et Planteurs d'Afrique (APPA) que préside Francis Georges Gogue, le 18 mai 2024 à l'Académie des Arts Culinaires du Groupe Créole Réunionnais de l’Outre-Mer à Paris.



Et à l’occasion de la cérémonie de signature de ce partenariat, plusieurs associations de la diaspora africaine, des femmes leaders et des hommes d'Afrique, des Antilles et de France, étaient présents.



Ce partenariat ambitieux a pour but de renforcer les liens entre l’Afrique, la diaspora et les afro-descendants, renforcer les capacités des deux structures, promouvoir et valoriser les produits et la gastronomie africaine et des afro-descendants, et améliorer les services offerts. En effet, la première édition du concours international des produits alimentaires transformés en Afrique (CIPATA) est un concept original qui permet de décerner des médailles (or, argent et bronze) pour mieux vendre les produits.



Les meilleurs produits agroalimentaires « Made in Africa » ont ainsi été sélectionnés, médaillés pour pouvoir accéder au marché international, sans beaucoup de difficultés. En filigrane, le Salon de l’Innovation Agro-Alimentaire (SIAL de Paris) qui se tiendra du19 au 23 octobre 2024.



A Ebolowa, 200 produits ont été dégustés, avec 15 jurés autour de 3 tables. A l’issue du concours, 45 producteurs ont reçu 85 médailles décernés dont 50 en or. « Le jury a fait un formidable travail, mieux que ce qui se fait généralement à Paris », se réjouit Francis Georges Gogue. Il y a également eu des prix de l’innovation et du cordon bleu.



« Il s’agit de valoriser les produits médaillés qui seront vendus plus chers, avec le soutien de l’APPA dans des salons internationaux comme le SIAL de Paris, premier salon de la gastronomie au monde », poursuit-il.



Parmi les producteurs médaillés, il faut mentionner Mme Agrippine Tchouassi qui a eu le mérite de remporter 5 médailles sur plusieurs alimentaires, partant de la banane mûre, au safou séché, en passant par la mangue séchée et le thé de mélange. Le CIPATA a été conçu pour distinguer l’excellence africaine.



Par ailleurs, l’évènement s‘adresse à tous les producteurs transformateurs de produits alimentaires spécifiquement issus de l’agriculture, de l’élevage et des pêches africains ; ainsi qu’additionnés d’épices et de tous les ingrédients que nous offre la luxuriante nature d’Afrique.



Le président de l’APPA était assisté d’une équipe composée de personnalités gastronomes, de grands chefs internationaux représentant le Cameroun, le Gabon, la RDC, le Tchad et la Guinée équatoriale, sous la présidence de l’adjointe au maire d’Ebolowa.