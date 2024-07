FOTRAC 2024 : la présidente du REFAC plaide pour la libre circulation en Afrique centrale

Ouverte au public depuis le 7 juillet 2024, la 15ème édition de la Foire Transfrontalière et Annuelle d’Afrique Centrale (FOTRAC) qui se déroule cette année à Ebolowa, et ce jusqu’au 21 juillet, a été officiellement lancée le 12 juillet par le gouverneur de la région du Sud, Félix Nguele Nguele, représentant du ministre du Commerce, principal soutien institutionnel de l’événement.



C’était en présence de la secrétaire générale du ministère du Commerce, le Pr Brusil Miranda Metou et du gouverneur de la province gabonaise du Woleu-Ntem, Jules Djeki.



L’édition de cette année est placée sous le thème : « Faciliter les échanges, favoriser les voies de dialogue et la coopération transfrontalière pour le développement socioéconomique et culturel en Afrique à l'ère de la ZLECAF ».



C’est autour de ce thème que le gouverneur du Sud axera son intervention, qui participe de la volonté des pouvoirs publics nationaux de voir le monde devenir un véritable village planétaire, avec en prime, la réduction des barrières tarifaires. Il a par ailleurs salué l’implication de l’UNOCA qui œuvre toujours pour la réussite de la FOTRAC.



Après avoir rappelé les accords signés en 2018 à Kigali (Rwanda), Félix Nguele Nguele, a reconnu que la ZLECAF est un cadre juridique mis en place pour accroitre le niveau encore très faible des échanges entre pays africains. A présent, il incombe aux femmes et aux jeunes de prendre conscience de leur rôle dans ce nouvel espace offert par la ZLECAF, qui prend en compte l’approche genre, et que le Cameroun se résout à intégrer résolument.



Il convient donc de dire que la FOTRAC est un événement privilégié de brassage des peuples, un espace d’échanges, de partage d’expériences, une vitrine du savoir-faire des femmes, en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie en milieu urbain et rural.



En prenant la parole au cours de la cérémonie protocolaire de lancement de la FOTRAC, Mme Danielle Nlate, présidente du Réseau des Femmes Actives d’Afrique Centrale (REFAC), par ailleurs promotrice de la FOTRAC, n’a pas délivré un discours classique. En toute franchise, dans un ton empreint d’émotion, elle a plutôt présenté son plaidoyer en direction des autorités publiques de son pays, le Cameroun, et à l’endroit de l’ensemble des pays de l’Afrique centrale.



Tout en remerciant les autorités municipales de la ville d’Ebolowa, les différents responsables administratifs et les forces de l’ordre, elle a vivement fustigé la forte implantation des contrôles qui plombent la libre circulation des biens et des personnes en Afrique centrale sur les différents corridors.



Pour illustrer son propos, elle rappelle qu’entre la ville frontalière de Kye-Ossi et Ebolowa, l’on dénombre 17 barrières de police, avec toutes les tracasseries que cette situation impose aux voyageurs. Malgré cela, l’intrépide leader féminin continue sa mission d’autonomisation de ses sœurs, et de promotion des affaires, dans une posture qui la consolide, d’année en année, comme une véritable « Lionne de l’intégration ».



Pendant ce temps, la 15ème édition de la FOTRAC poursuit ses activités au Complexe sportif d’Ebolowa jusqu’au 21 juillet 2024. Il faut rappeler que l’événement accueille près de 1000 participants en provenance des pays d’Afrique, entre autres : Nigeria, Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal, RDC, Cameroun, Tchad et Gabon.