FOTRAC 2024 : les Centrafricaines exposent leur savoir-faire à Ebolowa

La Foire Transfrontalière Annuelle d’Afrique Centrale (FOTRAC) a ouvert ses portes le 7 juillet 2024, et les différentes délégations exposent désormais leurs produits pour attirer le plus grand nome de visiteurs dans leurs stands.



Il en est de la Fédération des associations des femmes entrepreneures de la République centrafricaine (FAFECA) présente au Complexe sportif d’Ebolowa, site de l’évènement. Cette mégastructure a pour vision de : développer l'entrepreneuriat en République centrafricaine ; favoriser l'autonomisation des femmes ; permettre le développement économique des femmes ; créer une dynamique durable autour de l'entrepreneuriat.



La FAFECA regroupe en son sein plus de 500 femmes entrepreneures dans plusieurs domaines. « Notre présence à la FOTRAC a pour objectif de nouer des liens avec d'autres femmes de la sous-région, à l'ère de la ZLECAF, présenter les produits made in RCA, tisser une coopération transfrontalière avec les autres femmes de la sous-région et d'autres pays africains et pourquoi pas, rentrer avec un partenariat », déclare Mme Kazimo Ndoumba Marina Estelle, directrice de Klams Service et représentante de Mme Deya Abazene Portia, présidente de la FAFECA. Elle nourrit par ailleurs le souhait de voir une édition de la FOTRAC s’organiser en terre centrafricaine.



La FAFECA regroupe en elle l'Association des femmes entrepreneurs pour le développement de l'agropastorale en République centrafricaine (AFEDAC). Cette association œuvre dans l'agriculture, l'élevage et la transformation des produits agricoles.



Il y a également l’Association des femmes centrafricaines prestataires de service (AFCAPS) qui s’active dans la décoration, le service traiteur, la papeterie et le commerce général, entre autres ; l’Association des femmes talentueuses centrafricaines (AFTC) qui excelle principalement dans la mode et la maroquinerie.



Enfin, il y a le consortium BEOKO qui opère dans le social (aide aux orphelins, VBG, assistance aux plus démunis, veufs, veuves, handicapés etc.…). Le stand des femmes centrafricaines à la FOTRAC à Ebolowa les produits suivants : huile de sésame, caramel de sésame, sésame naturel, pâte à tartiner de sésame, courge, pistache, thé à base de gingembre, gingembre caramélisé avec miel, poudre de Nere, poudre de piment et miel.



La 15ème édition de la FOTRAC, qui se tient du 7 au 21 juillet 2024, est placée sous le thème : « Faciliter les échanges, favoriser les voies de dialogue et la coopération transfrontalière pour le développement socioéconomique et culturel en Afrique à l'ère de la ZLECAF ».