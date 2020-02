Facebook et Fally Ipupa s’engagent pour un internet plus sûr

JOHANNESBURG, Afrique du Sud -- Quelques jours après la Journée mondiale pour un internet plus sûr, Facebook s’est associé à la star de la musique africaine Fally Ipupa pour une campagne de sensibilisation sur la sécurité en ligne.



Visible sur Facebook à travers l’Afrique sub-saharienne, la campagne vidéo rappelle aux utilisateurs quelques bonnes pratiques pour protéger son compte, signaler ou partager une publication sur la plateforme.



Pour relayer ces messages, Facebook a fait appel à la célébrité congolaise Fally Ipupa, populaire à travers le continent africain, qui a accepté de partager son expérience personnelle pour encourager un changement positif des comportements en ligne.



“Je trouve dommage que certains utilisent les réseaux sociaux pour prôner la violence, qu’elle soit physique ou morale. Mais le plus important c’est de rester positif et utiliser les outils qui existent sur Facebook pour se protéger de ces abus et promouvoir le respect en ligne”, a commenté l’artiste francophone le plus connu en Afrique.



Initiative visant à favoriser l’éducation pour une meilleure utilisation des outils numériques, la Journée mondiale pour un internet plus sûr rassemble chaque année des millions de personnes qui souhaitent inspirer et promouvoir des actions sur l’éducation numérique et la sécurité en ligne.



"Nous tenons à ce que Facebook soit un lieu ouvert à tous et à la jeunesse en particulier", a déclaré Jocelyne Muhutu-Rémy, Responsable des partenariats stratégiques avec les médias en Afrique subsaharienne (Facebook). "C'est pourquoi nous proposons une gamme d'outils sur Facebook ou Instagram pour donner aux utilisateurs un contrôle total sur leur expérience, et les sensibiliser aux ressources qu'ils peuvent utiliser pour profiter en toute sécurité de la richesse des plateformes numériques."