Facebook rassemble les " jeunes icônes du changement " venus de toute l'Afrique subsaharienne à Accra, au Ghana

Facebook (www.facebook.com) rassemble 40 jeunes leaders, développeurs, entrepreneurs et acteurs du changement venus des quatre coins de l’Afrique subsaharienne autour d'un événement de deux jours à Accra, au Ghana. Organisé les 23 et 24 août, l'événement intitulé “Célébrer les icônes du changement” vise à mettre en lumière la prochaine génération de leaders et d'innovateurs africains, tout en leur offrant des opportunités de réseautage, de connexion et de création de dialogue positif.

Issus de 15 pays d'Afrique subsaharienne, les participants seront à la fois des leaders de communautés sur Facebook, des chefs de file du programme Cercle des développeurs, des entrepreneurs ou des futurs acteurs du changement de venus de l'African Leadership University (ALU). Pendant deux jours, ils vont créer des liens, assister à des ateliers sur le leadership et les compétences numériques et partager leur expérience avec d'autres jeunes inspirants. Les participants auront également l'occasion de redonner aux communautés locales à Accra en organisant des ateliers tels que Coding for kids ou à travers des sessions de mentorat pour d'autres entrepreneurs en devenir.

“Je suis très fière que nous organisions le premier événement de ce genre pour Facebook sur le continent africain et au Ghana. Chez Facebook, nous considérons que notre rôle est de soutenir et d'investir dans diverses communautés ici sur le continent et nous portons une attention particulière aux jeunes. Cet événement vise à célébrer ces personnes, le talent extraordinaire, l'innovation et les entreprises que nous voyons émerger, ainsi que les jeunes qui accélèrent cette croissance et bâtissent un avenir incroyable pour le continent. C'est un privilège pour nous de pouvoir réunir 40 icônes du changement, et nous attendons avec impatience ce que ces deux journées vont nous apporter.”, a commenté Kezia Anim-Addo, Responsable de la communication de Facebook en Afrique sub-saharienne.

Les participants sont originaires du Ghana, de Madagascar, du Burkina Faso, du Kenya, du Sénégal, du Nigeria, d'Ethiopie, du Botswana, la République Démocratique du Congo, d'Afrique du Sud, du Cameroun et de la Zambie et représentent:

Des leaders de communauté Facebook qui ont créé des groupes Facebook dédiés à un sujet ou à une expérience collective, et qui ont un impact positif dans leur communauté. Martin Beck Nworah, par exemple, supervise une communauté de plus de 100 000 membres sur la page Tale of Nigerians (http://bit.ly/2L2en4u), tandis que Gameli Adzaho du Ghana dirige GLabGhana (http://bit.ly/2P93CCB), un groupe qui rassemble étudiants, enseignants, chercheurs, scientifiques et passionnés de sciences pour créer des réseaux, apprendre et partager le savoir scientifique pour le bien de l'humanité.

Des chefs de file du Cercle des Développeurs , une initiative pour les développeurs, que les membres rejoignent gratuitement, et qui leur permet de se connecter, de partager des idées, d'apprendre et de collaborer.

Des PME et des jeunes entrepreneurs, qui ont démarré une activité qui a un impact dans leur communauté et au-delà. Par exemple, Kahitouo du Burkina Faso, fondatrice de FasoPro, qui se spécialise dans l'emballage et la vente d'insectes comme source alternative de protéines, et qui a maintenant 360 points de vente dans 25 villes du Burkina Faso.

