Faites leurs un cadeau ce noel qui les rendra plus intelligent !

C’est à nouveau cette époque de l’année. Les magasins exhibent leurs décorations de Noël, la musique de Michael Bublé résonne dans les allées et les enfants à travers le monde sont en train d’écrire leurs souhaits de jouets et de gadgets au Père Noël, qui se retrouveront bientôt dans une boite sous le lit ou au fond du tiroir à chaussette d’ici le mois de février.

Pourquoi ne pas faire un cadeau, ce Noël, qui ne cessera pas de donner ? Voyez au-delà de cette poupée ou de ce jeu vidéo. Avez-vous entendu parler du codage, de la robotique ou de l’ingénierie ? il y a un certain nombre d’options à examiner qui non seulement pousseront vos enfants à délaisser leurs écrans de téléphone portable-elles leurs enseigneront aussi l’Internet des objets (IdO), les mathématiques, le codage et l’ingénierie entre autres choses.

Les jouets que nous choisissons d’acheter à nos enfants peuvent faire une différence dans leur développement. Lors de leurs années de croissance, il est important de leurs donner des jouets éducatifs qui leurs permettront d’apprendre tout en jouant. Différents types de jouets requièrent que les enfants utilisent des compétences différentes et puisent dans des zones différentes d’apprentissage de leurs cerveaux et bien que n’importe quel jouet peut offrir de la valeur à un cerveau en développement, certains jouets, généralement désignés comme des jouets éducatifs, d’apprentissage ou pédagogiques, fournissent une valeur spécifique à l’enfant. L’intérêt des jouets éducatifs est double, car il plait aux parents et aux enfants. En leur sein, ce sont encore des jouets, et ils n’ont donc pas l’image d’un devoir ou d’un fardeau pour l’enfant, néanmoins ils fournissent aisément, et presque secrètement, des bénéfices éducationnels.

Brian Andrew, Directeur Général de RS Components South Africa a dit que nous sommes dans une ère connectée, où tout ce que nous faisons est devenu plus intelligent et plus connecté qu’auparavant et que nous devons préparer nos enfants afin qu’ils soient équipés pour le futur. “J’incite les parents à regarder au-delà des jouets unidimensionnels d’autrefois et de se focaliser sur ceux qui développeront des compétences qui ne peuvent pas le plus souvent être apprises à l’école. Des jouets tels que les ordinateurs Sphero Bolt, Mekamon et l’incroyable Raspberry Pi enseignent une gamme de choses telles que la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) entre autres-tout en étant absolument agréables à utiliser. Nous devons faire en sorte que nos enfants soient équipés à comprendre et à contrôler l’ère connectée dans laquelle nous nous trouvons. Les jouets STIM développent, en particulier, la pensée divergente et innovatrice, aident les enfants à développer la coordination œil-main des enfants, et à mieux promouvoir les compétences spatiales,” dit-il.

RS Components, le leader du marché dans la distribution de niveau de service élevé de produits électriques, électroniques, mécaniques, industriels et d’outils a aussi des jouets, des gadgets et des trucs focalisés sur la STIM, non seulement pour les enfants, mais aussi pour toute la famille.

En voici certains :

MekaMon Bezerker V2 : Produit par Reach Robotics, MekaMon est un robot à quatre pattes entièrement programmable ayant des mouvements avancés, une qualité de fabrication exceptionnelle et une personnalité expressive. MekaMon fut conçu pour divertir, inspirer et pour éduquer. Connectez simplement le robot MekaMon à votre appareil Androïde ou Apple pour prendre le contrôle et commencer à coder.

L’utilisation de MekaMon avec l’Appli ReachEdu révèle une expérience éducative de codage sans précédent. En débutant avec les notions fondamentales, MekaMon est conçu pour offrir une introduction exhaustive au codage sans avoir des connaissances spécialisées préalables. Le codage sur un robot réel ayant une gamme de capteurs et des mouvements avancés rend le code tangible, enseignant aux étudiants de tous âges par le biais d’une méthode intéressante et par le jeu, tout en leurs offrant une opportunité d’explorer et d’expérimenter de manière créative.

l’Appli MekaMon révèle un monde de réalité augmentée de pointe (RA) et de jouabilité multijoueur, en plongeant votre MekaMon dans des batailles virtuelles intenses de robot. Vous pouvez explorer la riche histoire de l’Univers MekaMon et apprendre la tradition unique qui se cache dans le monde de votre robot.

Visionnez ici: https://bit.ly/2EcG9Iw

Visionnez la vidéo ici: https://bit.ly/34a4Dwp

Sphero Bolt : Le Sphero bolt est une balle robotique activée par Appli que vous pouvez conduire et coder, qui offre des opportunités infinies d’être créatif et de s’amuser tout en apprenant. La Matrice programmable 8x8 LED du Bolt peut animer et afficher des données en temps réel. Alimenté par l’Appli Sphero Edu app (disponible sur presque tous les appareils mobiles ou de bureau), vous pouvez coder le bolt en dessinant, en utilisant des blocs-notes, ou JavaScript.

Avancé tout en étant accessible, vous pouvez apprendre la programmation, compléter des activités pratiques et partager vos créations avec la communauté. Des capteurs programmables incluent les capteurs infrarouge, compas, capteur de lumière, gyroscope, accéléromètre, et encodeurs moteur. Conduisez simplement le bolt et jouez à des jeux avec l’Appli de jeux Sphero. Résistant. Etanche. Chargement inductif. Apprenez à coder en utilisant le langage de programmation rapide d’Apple

Visionnez ici: https://bit.ly/38tbkx4

Visionnez la vidéo ici: https://bit.ly/2EcG1sw

Bras Robotisé MeArm : Le Kit De Luxe MeArm de Mime Industries est un kit de bras robotisé qui contient le MeArm et le contrôle à poignée sphérique. Le Kit de Luxe est le moyen idéal d’entrer dans le monde de la robotique et de l’ingénierie, avec un peu de programmation. Ce kit peut être monter avec un tournevis.

Le Kit de Luxe MeArm est un bras robotisé de bureau que vous pouvez contrôler avec un levier à poignée sphérique (fourni) ou un clavier Arduino ou Raspberry Pi. Vous avez le choix. Dès que le bras robotisé est monté, vous pouvez le garder sur votre bureau ou établi. Vous pouvez même ajouter un éclairage LED pour embellir ce super petit robot.

Visionnez ici: https://bit.ly/2RK616t

Visionné la vidéo ici: https://bit.ly/2LKuJzF

Kit XinaBox IoT Starter XK19 : Ce kit vous donne tout ce qui est nécessaire pour construire un dispositive intelligent de d’Internet des Objets (IdO), qui collecte des données environnementales, et auquel on peut attacher un actionneur pour des projets d’automatisation. Contrôlez un portail électrique, une porte de garage, ou un ventilateur et connectez-vous au tableau de bord de l’IdO pour créer des alertes et contrôler des algorithmes. Visionnez les données du capteur, les messages IdO et les diagnostiques localement sur l’écran mini-OLED. Dans la boite vous trouverez un capteur xChip pour la température, l’humidité et la pression, un BLE Core xChip et la Wi-Fi (ESP-WROOM-32), un écran mini-OLED, un relais statique pour changer d’appareils à basse tension, des connecteurs, une interface de programmation (qui agit aussi comme une source d’énergie USV), plus un pont RasPi.

Visionnez ici: https://bit.ly/2RKxDZi

Visionnez la vidéo ici: https://bit.ly/38wQlcM

Raspberry Pi 4 : Ce kit de démarrage exclusive de 8 pièces Raspberry Pi 4 inclus tout ce dont vous avez besoin passer à l’action dans le monde de Raspberry Pi– de tout le matériel dans une seule boite, à l’accès à un guide en ligne par étapes ainsi que des projets pour être opérationnel plus rapidement que jamais, sans effort. Chaque kit contient le très performant tableau Raspberry Pi 4 Model B avec une alimentation électrique, 2 X câbles micro HDMI pour double écran, un Lecteur de Carte SD et une carte micro SD de 32GB avec un système d’opération préchargé. Ainsi que 3 x puits de chaleur et une boite unique en aluminium avec un ventilateur intégré pour une meilleure gestion thermale pour adresser un problème connu avec le Pi 4. Avec tous les composants les plus récents sur le marché inclus dans ce kit Raspberry Pi 4, il est parfait pour toute personne qui s’intéresse à l’électronique à tous les niveaux d’expérience.

Les Raspberry Pi sont des cartes électroniques de la même taille qu’une carte de crédit, et qui offrent des opportunités illimitées. Le Pi fut d’abord conçu comme une alternative facile à utiliser par rapport aux cartes électroniques plus compliquées mais offrant le même rendement de haute spécification, permettant au client de faire ce qu’il désire avec. Que vous désiriez introduire votre enfant à la programmation, ou qu’un ingénieur cherche à créer un système de contrôle complexe, branchez simplement un moniteur, un clavier, une souris et une alimentation électrique et vous pourrez commencer.

Visionnez ici: https://bit.ly/2PfDX9B

Visionnez la vidéo ici: https://bit.ly/2Pg3PCb

Contact de presse :

Vishal Ramphal

RP/Spécialiste de la Communication

RS Components South Africa

vishal.ramphal@rs-components.com

+27 11 691 9300

Equipe Service Clientèle

+27 11 691 9300

sales.za@rs-components.com

Médias Sociaux :

Twitter : @rsonline_SA

Facebook : facebook.com/rssouthafrica/

RS Components sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/7099/

Liens Pertinents :

RS South Africa - www.RSonline.co.za

RS Africa - www.RSonline.africa

RSPro - http://za.RS-online.com/rspro

DesignSpark - www.RS-online.com/designspark

Au sujet de RS Components :

RS Components (za.RS-online.com) est le leader du marché dans la distribution de niveau de service élevé de produits électriques, électroniques, mécaniques, industriels et d’outils. Présent dans 32 pays tout en actifs dans 100 autres pays par le biais de distributeurs tiers, RS dessert chaque secteur de l’industrie dans l’approvisionnement de leurs produits concernant la maintenance, la réparation, les opérations, la production de faible volume, la recherche et le développement.

Avec plus de 500 000 produits à travers 2500 grandes marques, la société s’engage à ce que leur 1 million de clients aient un accès rapide à une grande gamme de produits et de technologies, au sein d’une même entité.

Il est prouvé que les départements passent traditionnellement 80% de leur temps à sourcer des produits qui ne représentent que 20% de leur dépense d’approvisionnement total. RS se focalise sur la réduction du “coût total de la propriété du produit” des clients en réduisant le besoin de faire des multiples appels à diverses sociétés pour sourcer des produits, en réduisant l’administration liée aux fournisseurs et en permettant la fusion ainsi que la consolidation des bases de fournisseurs. A travers ce processus, l’efficacité de l’approvisionnement est améliorée et du temps est libéré pour se concentrer sur les décisions commerciales les plus importantes.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web sur za.RS-online.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/give-them-a-...