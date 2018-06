Faure Gnassingbé reçu ce vendredi à Abuja par son homologue nigérian, Muhammadu Buhari

Lomé - Le chef de l’Etat togolais, Faure Gnassingbé a effectué ce vendredi 29 juin 2018 une visite d’amitié et de travail chez son homologue du Nigéria, le président Muhammadu Buhari.



Les deux hommes d’Etat ont, au cours de leur rencontre, abordé des sujets d’ordres bilatérales ainsi que des questions sous régionales en particulier la crise politique que traverse le Togo depuis plusieurs mois maintenant.



Sur son, compte Twitter Faure Gnassingbé a précisé que le Togo et la République Fédérale sœur du Nigeria entretiennent d’excellentes et fructueuses relations. « Je me suis rendu ce jour à Abuja dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié. C’est donc avec grand plaisir que j’ai échangé avec mon homologue Nigérian autour de sujets liés au développement de nos deux pays, la CEDEAO et l’Afrique », peut-on lire sur le compte Twitter du Chef de l’Etat. « Le Nigeria est l’un de nos principaux partenaires dans la mise en œuvre du MIFA dont j’ai procédé lundi dernier au lancement officiel », a-t-il ajouté.



La visite du président Faure à Abuja traduit une fois de plus la qualité des relations qui existent entre le Togo et le Nigéria. Elle vient une nouvelle fois encore démentir les rumeurs (relayées souvent par certains médias) faisant état de l’existence d’une brouille diplomatique entre les deux pays sur l’approche dans la résolution de la crise politique au Togo.