Faure Gnassingbe s’est entretenu avec l’Ambassadeur du Royaume-Uni au Togo

L’Ambassadeur du Royaume-Uni au Togo, Iain WALKER, a été reçu en audience le mercredi 20 novembre 2019 au Palais de la Marina à Lomé par le Président de la République, Faure GNASSINGBE.



L’entretien a essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre le Togo et le Royaume-Uni à travers l’appui aux politiques publiques et aux partenariats public-privés.



« L'objectif de notre rencontre était de voir comment renforcer la coopération bilatérale, en particulier avec le secteur privé togolais, et à travers le financement des projets de développement au Togo », a déclaré Iain WALKER à sa sortie d’audience.



Il ajoute que ses discussions avec le chef de l’Etat ont été aussi orientées sur d’autres centres d’intérêts portant, notamment sur la situation sécuritaire dans la sous-région et au Sahel ainsi que sur les préparatifs de l’élection présidentielle de 2020 au Togo, « élection que nous souhaitons crédibles et dans la paix », a-t-il dit.



Le Togo et le Royaume-Uni entretiennent d’excellente relation de coopération depuis de longue date. En juin dernier, lors de sa visite à Londres, le Président Faure GNASSINGE avait évoqué la question du renforcement de la coopération entre les deux pays avec des officiels et parlementaires britanniques.



Pour renforcer les liens, le Togo a manifesté son intérêt d’intégrer le Commonwealth, l’organisation intergouvernementale qui regroupe en majorité les anciennes colonies de l’Empire britannique. Le processus d’adhésion entamé en 2014 est toujours à l’étude. Rappelons que l’Ambassadeur Iain Walker qui réside à Accra au Ghana a pris ses fonctions au Togo le 13 mai dernier.