Faut-il vraiment attendre le début d’année pour se demander pardon ?

Pour la plupart des chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, le passage à une nouvelle année est perçu comme une grâce, une occasion de remercier Dieu pour sa protection durant les 365 jours écoulés. Sur le plan administratif, c'est un moment de bilans et de nouvelles orientations.



Roland Nadjitan explique que cette pratique est une tradition qui permet de mettre de l'ordre dans sa vie. Il décrit comment, au premier jour de l'année, les gens, que ce soit au village ou en ville, cherchent à résoudre leurs différends : "Celui qui a un conflit avec son frère viendra très tôt pour demander pardon et partager un repas avec lui."





Pour Ribé Germain, janvier est un mois distinct, propice à tourner le dos au passé et à se concentrer sur l'avenir : "Il faut se débarrasser de tout ce qui est problématique. Se mettre en mode pardon commence d'abord au sein de la famille, des voisins et des amis."



Sylvie Nodjimadji renchérit en indiquant que la nouvelle année impose de demander pardon : "On ne peut pas manifester la joie si nous ne sommes pas en paix avec notre propre famille."





Cependant, cette tradition n'est pas exclusive à la religion chrétienne. Némercie, cheftaine du mouvement des jeunes chrétiens, rappelle que la Bible enseigne à demander pardon quotidiennement : "Choisir janvier pour faire la paix n'a pas de sens. Que se passe-t-il si la mort survient avant ?"





La fête de la Saint-Sylvestre est un moment propice pour se débarrasser des rancœurs de l'année écoulée et envisager un avenir meilleur. Cette pratique de demander pardon est alors perçue comme essentielle pour commencer l'année sur une page vierge, permettant ainsi d'avancer sereinement.