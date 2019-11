Fédération Mauritanienne lance la nouvelle saison de rugby avec une formation en rugby

Pour le lancement de la nouvelle saison de rugby 2019/2020, la Fédération Mauritanienne de Rugby (F.M.R) vient de clôturer du 22 au 24 novembre 2019 une formation en rugby ready et au niveau 1 du rugby A 7 dans les locaux de la maison de rugby a SEBKHA (Nouakchott).

Les participants étaient au nombre de (13) treize professeurs d’éducation physique et sportive dont (03) trois éducateurs de la FMR. Ces récipiendaires seront dans les semaines à venir les relais dans les établissements scolaires, respectivement dans les communes de Sebkha et de El Mina pour lancer le projet du rugby scolaire.

Suite à cette formation, les nouveaux éducateurs auront les connaissances nécessaire et les compétences pour faire découvrir et initier les élèves et les lycéens a la pratique du rugby en milieu scolaire. Ceci permettra une massification et aider à une meilleure popularisation de la pratique du rugby au-delà des quartiers ou le rugby existe très fortement.

Cette saison l’accent sera mis par la Fédération Mauritanienne de Rugby sur la formation des encadreurs et des officiels de match afin d’accompagner le projet de développement dans les villes de Nouadhibou, Nouakchott, Rosso, Boguee et Kaedi.

Le calendrier des formations en entrainements, en officiels de match et en premiers soins est donc lancé afin de recruter et former du personnel compétent pour mettre en place un cadre d’épanouissement et sécurisé a la pratique du rugby, des écoles de rugby aux équipes seniors.

A cet effet la Fédération Mauritanienne de Rugby a fait appelé à Papis KONDE formateur World Rugby pour un appuis technique auprès des encadreurs et des techniciens rugby de la Mauritanie.

La Fédération Mauritanienne de Rugby peu compter cette saison sur les acteurs locaux, tels que : le ministère des sports, le ministère de l’éducation nationale, le Comité Olympique, les directions régionales de l’éducation, les associations sportives et culturelles et bien entendu les sponsors et partenaires traditionnels de la FMR.

Contact du Presse :

Rugby@APO-opa.org