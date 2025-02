Femme Citoyenne : un acteur clé de la sensibilisation à l'environnement au Tchad

Méthodes Employées

Ateliers pratiques : Les participants ont pu s'engager activement dans des activités pratiques.

: Les participants ont pu s'engager activement dans des activités pratiques. Échanges : Des discussions ont permis de partager des idées et des solutions concrètes pour améliorer le cadre de vie des populations.

"L’engagement citoyen et la formation sont des leviers essentiels pour instaurer des comportements durables au sein des communautés."

L’Association Femme Citoyenne a officiellement clôturé, ce dimanche 10 février 2025, sa formation intitulée "Assainissons notre environnement pour la santé de tous." La cérémonie s'est tenue en présence de la présidente de l'association, Madame Albatoul Zakaria, et a rassemblé de nombreux participants, acteurs communautaires et invités.Durant cette formation, les bénéficiaires ont été sensibilisés aux enjeux de l’assainissement et de la protection de l’environnement, des questions cruciales pour la santé publique.Dans son discours de clôture, Madame Albatoul Zakaria a souligné l’importance de l’implication de tous dans la préservation de l’environnement. Elle a déclaré :Les participants ont salué cette initiative et exprimé leur volonté d’appliquer les enseignements reçus afin de contribuer activement à la lutte contre l’insalubrité et à la promotion d’un environnement sain.Avec cette formation, Femme Citoyenne réaffirme son engagement en faveur du développement durable et du bien-être des citoyens. L’association prévoit de poursuivre ses actions de sensibilisation et de formation pour un impact encore plus large.