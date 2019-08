INTERNATIONAL Fermeture d'aéroport au Yémen : une condamnation à mort pour des milliers de malades

5 Août 2019



Trois années de restrictions imposées à l'espace aérien du Yémen par la coalition dirigée par les Saoudiens empêchent des milliers de civils yéménites malades de se faire soigner d'urgence hors du pays, ont déclaré aujourd'hui le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) et CARE.



L'aéroport de Sanaa est fermé aux vols commerciaux depuis le 9 août 2016. Au cours des trois années qui ont suivi, 32 000 personnes sont peut-être décédées prématurément parce qu'elles n'avaient pas pu se rendre à l'étranger pour se faire soigner, selon le ministère de la Santé à Sanaa.



Le CNRC et CARE International ont demandé à plusieurs reprises à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite de lever les restrictions sur l'espace aérien du Yémen et de permettre l'importation de fournitures médicales et le départ de l'aéroport de Sana'a des patients nécessitant des soins.



"Comme si les balles, les bombes et le choléra n'avaient pas tué assez de personnes, la fermeture de l'aéroport condamne des milliers d'autres à une mort prématurée", a déclaré Mohammed Abdi, directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés au Yémen. "Rien ne justifie d'empêcher des civils très malades de quitter le pays pour recevoir un traitement médical qui leur sauverait la vie."



Les quatre années de guerre ont décimé le système de santé déjà fragile du Yémen. Moins de la moitié des installations sanitaires du Yémen sont pleinement opérationnelles. Une grande partie de l'équipement médical du pays, y compris dans la capitale Sanaa, est obsolète et doit être remplacée d'urgence, selon le ministère de la Santé de Sanaa.



L'arrêt presque complet des expéditions commerciales et des médicaments par l'aéroport, conjugué aux restrictions sur les importations par le port de Hodeidah, a fait plus que doubler les prix, rendant les médicaments essentiels inabordables pour la plupart de la population.



Les restrictions imposées à l'espace aérien du Yémen font qu'il est plus difficile pour les personnes atteintes de maladies chroniques de se faire soigner à l'extérieur du pays. Le ministère de la Santé de Sanaa rapporte qu'avant la guerre, environ 7 000 Yéménites quittaient chaque année l'aéroport international de Sanaa pour se rendre à l'étranger afin d'y recevoir un traitement médical qui n'était pas disponible au Yémen, notamment pour des maladies cardiaques, rénales et hépatiques, des problèmes sanguins, des cancers et autres maladies de longue durée.



La fermeture de l'aéroport de Sana'a signifie que la seule option pour ceux qui, dans la capitale et dans le nord du pays, ont besoin de soins médicaux à l'étranger est de se rendre par la route à Aden ou à Seiyun dans le sud et de prendre un avion de là, une route difficile qui peut prendre de 15 à 24 heures et qui implique des points de contrôle et des lignes de front. En plus du coût et de la fatigue du voyage, certains choisissent également de ne pas faire le voyage par crainte d'être arrêtés et punis lorsqu'ils passent d'un territoire contrôlé par une partie à l'autre.



Abdo Ahmen Mohammed Qassem, 47 ans, enseignant et père de six enfants, a déclaré au CNRC en janvier qu'il souffrait d'une maladie du foie depuis 13 ans et avait besoin de soins médicaux à l'étranger, mais la fermeture de l'aéroport de Sanaa a rendu cela impossible :

"Il est impossible de voyager hors du Yémen tant que l'aéroport le plus proche de chez nous reste fermé. Même un voyage de huit heures est très difficile dans mon cas, car le liquide commence à s'accumuler dans mon estomac et mes jambes. Il est difficile de se rendre à Aden et d'effectuer la procédure préalable au voyage (obtention des passeports, visas, rapports médicaux et autorisations de voyage). J'aimerais qu'ils ouvrent l'aéroport pour que tous ceux qui peuvent payer les frais puissent voyager et se faire soigner à l'extérieur."



Malheureusement, Qassem a perdu son combat contre la maladie et est mort le 19 juin.



En vertu de la résolution 2451 du Conseil de sécurité de l'ONU, les parties belligérantes sont instamment priées de collaborer avec l'Envoyé spécial de l'ONU pour rouvrir l'aéroport de Sanaa à des vols commerciaux en toute sécurité, mais aucun progrès n'a été réalisé à ce jour.



Le NRC et CARE ont appelé les parties belligérantes à s'entendre sur la réouverture de l'aéroport de Sanaa pour les vols commerciaux, et ses alliés le Royaume-Uni, les États-Unis et la France à faire pression sur les deux parties pour qu'elles mettent fin à leurs querelles politiques sur cet aéroport afin de soulager les souffrances humanitaires causées par cette fermeture.

La fermeture de l'aéroport de Sanaa est un autre exemple de la façon dont le blocus et les restrictions sur les biens humanitaires, les importations commerciales de nourriture, de carburant et de médicaments, et la fermeture de routes terrestres, aériennes et maritimes essentielles au Yémen aggravent la situation humanitaire et entraînent des souffrances intolérables.



"Des gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas faire la chose la plus simple, qui est de prendre l'avion depuis leur propre aéroport ", a déclaré Johan Mooij, directeur national de CARE International au Yémen. "La fermeture continue de l'aéroport de Sana'a est devenue le symbole d'un pays qui ne fonctionne pas pour son propre peuple. Des millions de personnes au Yémen souffrent d'un manque d'accès à des choses que, dans la plupart des autres pays, nous tenons absolument pour acquises. Cela doit cesser, et tous les ports - terrestres, aériens et maritimes - doivent rester ouverts."





