Festival Dary : Youssoupha célèbre son amour pour le Tchad lors d'un concert événementiel

Youssoupha, qui est connu pour ses talents de rappeur et de poète, a offert un spectacle époustouflant, qui a mis en valeur les richesses culturelles de son pays. Il a interprété ses tubes les plus connus, mais a également présenté des chansons inédites qui ont enthousiasmé le public.



Le public présent, a massivement répondu à l'appel de l'artiste en se déplaçant pour ce concert qui a marqué l'histoire de la scène musicale tchadienne. Youssoupha a remercié tous les fans qui ont fait le déplacement pour cette soirée mémorable. Il a déclaré qu'il a toujours épousé la culture tchadienne, ce n'est pas seulement le concert qui l'a amené ici et qu'il a une épouse tchadienne. L'artiste espère pouvoir organiser d'autres concerts similaires dans le futur.