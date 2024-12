Festival Dary au Tchad : Lancement de la formation du projet Best Challenge

Lors du lancement, Fatime Idriss Dady, coordinatrice adjointe de Tchad Hub Digit et membre du comité d'organisation du projet Best Challenge, a expliqué les grandes lignes du programme : « Best Challenge est une initiative qui met en compétition les 23 provinces du Tchad autour de projets fédérateurs. Pour cette édition, nous avons reçu 115 projets. »



Une formation en deux vagues



Fatime Idriss Dady a précisé que la formation a débuté avec la première vague, regroupant 60 participants venus de 12 provinces. La formation, d’une durée de 4 heures par jour sur deux jours, se concentre sur les fondamentaux de l’entrepreneuriat. La seconde vague de participants, provenant des autres provinces, suivra la même formation dans les jours à venir.



« Aujourd’hui, nous avons entamé la formation avec 60 participants. Les autres provinces seront acheminées par la suite pour compléter la formation », a-t-elle ajouté.



Le projet Best Challenge incarne une volonté de valoriser les talents locaux et de promouvoir une culture entrepreneuriale au Tchad, tout en mettant en avant le rôle du Festival Dary comme plateforme d’innovation et de développement.