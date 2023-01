Festival Dary : la boule interdite en finale du concours d'art culinaire, le jury se justifie

Cependant, lors de cette finale, le plat préféré de tous les Tchadiens, la boule, a été interdite par le chef de cuisine, Hissein Mahamoud Barkaï. Les internautes s'insurgent contre cette décision qu'ils qualifient d'injuste. Le président du jury, le Pâtissier du Désert, Hissein Mahamoud Barkaï, s'est justifié en expliquant que "si la boule est interdite lors de la finale, cela ne veut pas dire qu'elle n'a jamais été préparée (...) puisque toutes les 23 provinces ont, lors de la phase éliminatoire, à 99% fait de la boule. Donc, on a constaté que toutes les étapes se ressemblent et que nous sommes dans un concours et qu'il y a des étapes à respecter."



Il a également ajouté que "si on a interdit la boule, c'est dans l'option de faire sortir ces bonnes femmes de leur zone de confort qui est la boule, afin de faire d'elles de grandes cuisinières et de les représenter éventuellement au Tchad dans des salons internationaux." Il a rassuré en disant : "imaginez, s'il y a un concours, elles seront censées présenter quelque chose au nom du Tchad, mais ce ne pourra pas toujours être la boule. Elles ont fait beaucoup d'efforts et je pense qu'elles vont relever le défi."



La cérémonie de remise des prix aux gagnants du concours d'art culinaire du festival Dary est prévue ce samedi 21 janvier 2023.