Festival Dary : la province du Kanem met en valeur ses produits locaux

La province du Kanem a présenté ses produits locaux alimentaires et d'ornement au Festival Dary. Ils sont notamment composés d'algue bleue (spruline), de natron, moringa en poudre, nagaya (une composante du mil pénicillaire, des dattes et de l'huile), hiné, café en graine de dattier, colliers pour l'embellissement des femmes et aussi des sacs en cuir.



Le lot de denrées alimentaires vise à accompagner la jeune mariée en guise de ration alimentaire de 30 jours. Il est offert par la mère de la mariée, explique Koulla Mouta, responsable de l'Union productrice des aliments locaux de la province du Kanem.