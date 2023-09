Festival Ecrans Noirs 2023 : hommage à Sembène Ousmane

Une forte délégation, conduite par le ministre du Patrimoine et de la Culture du Sénégal, est attendue au Cameroun, afin de prendre part à l’hommage qui sera réservé à Ousmane Sembène, réalisateur du premier long métrage africain.



La 27ème édition des Ecrans Noirs, qui aura lieu dans plusieurs villes camerounaises, du 14 au 21 octobre 2023, sera encore une autre occasion pour le public, et les organisateurs, de faire un état des lieux du cinéma africain.



Affectueusement appelé l’aîné des anciens, citoyen d’honneur de la ville de Yaoundé en 1999, Ecran d’Honneur en 2006, Sembene Ousmane aurait eu 100 ans cette année, puisque né en 1923. Le Sénégalais, cinéaste et écrivain, a joué un rôle majeur dans la naissance et le développement des cinémas d’Afrique.



En effet, son implication et son engagement, pour la promotion du 7ème art africain, son militantisme en faveur de la décolonisation de la pensée, de l’éducation et de la libération de nos peuples par le biais du cinéma, sont reconnus par l’ensemble des Africains.



Aujourd’hui, sa filmographie, comme sa production littéraire, sont un riche héritage légué à la prospérité, et qui permet aujourd’hui de mieux lire et cerner les sociétés africaines contemporaines. Au cours des Ecrans Noirs 2023, la programmation du festival prévoit des longs métrages, des fictions et documentaires, des séries, et bien sûr, une rétrospective des films de Sembene Ousmane.



A cette occasion, une cinquantaine de films seront diffusés, pour une centaine de projections environ. La sélection officielle comprendra une dizaine de films longs métrages, et une quinzaine de films courts métrages.



Tous les films de cette programmation seront diffusés dans les salles ci-après : Institut Français de Yaoundé, Salle Sita Bella du ministère des Arts et de la Culture, et enfin, la salle de l’Institut Goethe du Cameroun. Pour cela, environ 3000 visiteurs sont attendus, lors des projections en salle.



Mais en regard de la nécessité d’assurer la formation dès le bas âge, et afin de diminuer les effets pervers des images venues d’ailleurs, l’une des solutions trouvées par le festival Ecrans Noirs, est de préparer le public de demain à consommer et penser endogène ; d’où le kid « Cinéma Corner », destiné aux enfants de 4 à 13 ans.



Cette activité est l’une des plus importantes du festival. Il est important de préciser qu’elle va durer 10 jours et commencera trois jours avant le festival, soit le 11 octobre 2023.



L’une des particularités du festival Ecrans Noirs, est d’amener le cinéma vers le public. C’est pourquoi, chaque année, l’événement se déporte dans une ville, ou région du Cameroun. L’an dernier, le festival était à Douala, dans le Littoral. Pour l’édition 2023, il se délocalisera dans le septentrion du Cameroun. En effet, 15 jours de projections y sont prévus, dans 10 communes des régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord.



Par ailleurs, un concours est lancé à destination des scénaristes et réalisateurs camerounais, pour en déterminer le meilleur, et l’accompagner dans sa production. Au titre des autres activités du festival, il y aura, entre autres, le concours du scénario de l’Afrique centrale, les ateliers de formation (avec le concours de l’IFC, Canal+University et YFLab).



Il faut rappeler que l’hommage à Ousmane Sembène comprendra une rétrospective de son œuvre, et un colloque autour de sa vie, son œuvre, ses engagements. Ce colloque international se tiendra du 16 au 18 octobre 2023.



Enfin, la grande réalisatrice Claire Denis, née au Cameroun, qui a déjà réalisé deux de ses importants films au Cameroun, et qui se prépare à en réaliser un troisième, va recevoir un Ecran d’Honneur.