Festival des arts Printemps 2024 à N'Djamena : un rendez-vous culturel incontournable

Ce samedi 2 mars 2024, au Centre culturel Afrotopia situé à Abena, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena, un groupe d'artistes a tenu une conférence de presse pour annoncer le Festival des Arts de Printemps. L'événement se déroulera du 14 au 27 avril 2024 à N'Djamena.



L'objectif principal du festival est de former, détecter et orienter les jeunes artistes talentueux. Cet événement vise à offrir une plateforme pour que les talents émergents puissent présenter leurs œuvres et bénéficier d'une orientation professionnelle dans leur carrière artistique.