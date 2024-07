Fête du Trône : Le Maroc et le Tchad célèbrent 25 ans de règne de Mohammed VI

La Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères, chargée de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger, Madame Fatimé Aldjineh Garfa, a participé à cette commémoration, qui a vu la présence de nombreuses autres personnalités.



Cet événement organisé par l'Ambassade du Maroc au Tchad souligne les liens bilatéraux et la coopération entre le Maroc et le Tchad, notamment à l'occasion de cet anniversaire important pour la monarchie marocaine.



La participation de la Ministre tchadienne déléguée aux Affaires Étrangères indique l'importance accordée par les autorités tchadiennes à cet événement et à la relation avec le Royaume du Maroc.