Finale du 4ème Tournoi de Football Vacances au Tchad : L'Expérience de Ouara s'impose

Lors de son discours, le secrétaire général de l'URT, section N'Djamena du 8ème arrondissement, Annour All-Ass, a rappelé que le sport, en particulier le football, joue un rôle essentiel en favorisant le rapprochement, la solidarité, la coexistence pacifique et la coopération entre les différentes communautés. Il contribue également au renforcement de l'unité nationale. Le sport, avec son volet éducatif et sanitaire, est un vecteur de développement pour un pays.



Il a souligné que le sport tchadien ne doit pas être seulement un loisir, mais qu'il doit redevenir une profession à part entière. Il souhaite que de véritables talents émergent, que les jeunes désireux de faire du sport leur carrière puissent le faire, et que les investisseurs soutiennent cette démarche. Le sport doit jouer son rôle en tant que moteur de lutte contre la pauvreté et contribuer de manière significative à l'économie nationale tout en favorisant une coexistence pacifique entre les citoyens.



La finale s'est soldée par la victoire de l'Expérience de Ouara, qui l'a emporté aux tirs au but sur le score de 4 à 3. Ce tournoi de Football Vacances de la 4ème édition a rassemblé 25 équipes et a été sponsorisé par l'Union pour la Refondation du Tchad (URT), section communale du 8ème arrondissement de N'Djamena.