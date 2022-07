Finale du championnat de football : Elect Sport ou AS Santé d'Abéché ?

Elect Sport a un palmarès bien garni depuis 1988 avec cinq titres (1988, 1992, 2008, 2018 et 2019). En 1994 et 1999, un club de la province du Ouaddaï, Renaissance FC d'Abéché, a remporté le championnat national de football.



Le vainqueur remportera la coupe mise en jeu par le comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football association (FTFA) et la somme de 15 millions de Francs CFA.