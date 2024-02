AFRIQUE Finance : le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) étend sa présence en Afrique du Nord

Alwihda Info | Par APO - 13 Février 2024



L'adhésion de la Banque centrale de Tunisie au PAPSS témoigne de sa détermination à promouvoir la croissance économique et le développement dans le pays et dans la région.

Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) est heureux d'annoncer l'entrée de la Banque centrale de Tunisie (BCT) dans son réseau, en tant que treizième banque centrale membre, renforçant ainsi son engagement à promouvoir des services de paiement transfrontaliers fluides et à améliorer l'intégration financière à travers le continent africain.



Le PAPSS, conçu par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), en collaboration avec l'Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf, facilite le règlement en temps réel des échanges et des paiements intra-africains, en monnaies africaines, sur l'ensemble du continent.



En réunissant les banques centrales de toute l'Afrique, le PAPSS cherche à résoudre les problèmes que rencontrent les entreprises et les particuliers africains pour accéder à des services de paiement transfrontaliers efficaces et rentables.



L'adhésion de la Banque centrale de Tunisie au PAPSS témoigne de sa détermination à promouvoir la croissance économique et le développement dans le pays et dans la région. Cette collaboration à valeur ajoutée permettra aux entreprises et aux citoyens tunisiens de bénéficier d'une meilleure efficacité des paiements, d'une réduction des coûts de transaction et d'un plus grand nombre d'opportunités de commerce et de paiement dans le cadre d’échanges avec d'autres pays africains.



Commentant cette réalisation historique, Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie a déclaré que l'inclusion de la BCT dans le système PAPSS démontre l'engagement du pays en faveur de l'intégration régionale dans le continent africain au niveau économique et financier.



Il a ajouté que cette initiative soutient les efforts du gouvernement, déployés par le ministère du Commerce, pour intégrer la Tunisie dans la ZLECAf. En 2022, la BCT a également rejoint le Système interarabe de paiement et de règlement (BUNA), dans la continuité de son engagement en faveur des priorités stratégiques du pays.



Par ailleurs, El Abassi a appelé les banques et la Poste à adhérer à ce mécanisme alternatif efficace et rentable pour mieux accompagner les opérateurs économiques tunisiens dans leurs transactions à travers le continent africain. Il a souligné l'importance d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales avec l'Afrique et d'élargir la présence de la Tunisie sur ce marché prometteur.



Pour sa part, Mme Ben Rejeb, ministre du Commerce et du Développement des exportations, a souligné l'importance de rejoindre une plateforme qui peut faciliter l'intégration dans le secteur formel, améliorer les exportations intra-africaines et réduire les coûts de transaction et les délais de traitement. « Nous sommes ravis d'accueillir la Banque centrale de Tunisie dans le réseau PAPSS en tant que première banque centrale à rejoindre le système dans la région de l'Afrique du Nord », a déclaré le Dr George Elombi, vice-président exécutif d'Afreximbank.



« Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) continue d’attirer de plus en plus de pays et nous constatons une confiance accrue parmi les Africains en leurs propres capacités et leur potentiel pour impulser le développement du continent par leurs propres initiatives.



Au niveau d’Afreximbank, nous sommes convaincus que le PAPSS révolutionnera le paysage des paiements en Afrique, pour le plus grand bénéfice de nos populations. Nous exprimons notre sincère gratitude à la Banque centrale de Tunisie pour sa confiance et sa décision de rejoindre le réseau PAPSS, étant donné que celle-ci représente une étape importante vers la réalisation de nos objectifs communs ».



Le directeur général du PAPSS, Mike Ogbalu III a abondé dans le même sens que Dr Elombi, soulignant l'importance de l'adhésion de la Banque centrale de Tunisie au PAPSS. La Banque centrale de Tunisie a décidé de rejoindre le PAPSS, selon le modèle de règlement bancaire commercial introduit l'année dernière lors des Assemblées annuelles d'Afreximbank à Accra, au Ghana.



En adoptant ce modèle, la BCT préservera ses réserves de devises et favorisera l'utilisation du Dinar tunisien pour les paiements transfrontaliers avec le reste de l'Afrique. Cette décision stratégique augmentera sans aucun doute la valeur de sa monnaie dans un avenir proche et réduira de manière considérable sa dépendance à l’égard des devises étrangères.



Avec cette adhésion de la BCT, les banques commerciales tunisiennes peuvent désormais entamer leur processus d'intégration au système PAPSS. L’équipe d’experts du PAPSS est pleinement préparée à assister et accompagner les banques tunisiennes dans le succès de ce processus.



Lancé il y a deux ans, le PAPSS n’a cessé d’étendre sa présence en Afrique, s’implantant désormais dans quatre régions. Son réseau comprend 13 banques centrales, dont 6 dans la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest (ZMAO) (Nigeria, Ghana, Guinée, Gambie, Libéria et Sierra Leone), 3 en Afrique de l'Est (Kenya, Rwanda et Djibouti), 3 en Afrique de l'Est (Kenya, Rwanda et Djibouti). Afrique australe (Zimbabwe, Zambie et Malawi) et 1 en Afrique du Nord (Tunisie). En outre, davantage de banques centrales rejoignent la plateforme tout au long de l’année en cours.





Dans la même rubrique : < > Cameroun : Le Président Paul Biya célèbre ses 91 ans ce 13 février 2024 Centrafrique : Le débroussaillage des quartiers de Bangui par le Premier Ministre Félix Moloua Burkina Faso : le premier ministre rassure le secteur privé après le retrait de la CEDEAO Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)