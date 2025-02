Fiscalité au Tchad : Le gouvernement sensibilise les acteurs économiques lors de la 2ᵉ Journée du Contribuable

« Les recettes fiscales de 2024 témoignent de l’engagement des entreprises à soutenir l’économie nationale », a-t-il déclaré.

Placée sous le thème « E-TAX et facturation électronique normalisée, gage du paiement sécurisé des impôts et taxes », cette journée vise à sensibiliser les acteurs économiques à l’importance de la modernisation du système fiscal tchadien.Le Directeur général des Impôts, Mbairari Bari Henri, a souligné que cette rencontre vise non seulement à instaurer un dialogue entre l’administration fiscale et les contribuables, mais aussi à valoriser leur rôle essentiel dans le financement des politiques publiques.