Fluor, JGC et Technip sélectionnées pour le projet pionnier Rovuma de GNL au Mozambique

IRVING, Texas - Fluor Corporation (NYSE: FLR) a annoncé aujourd'hui qu'un consortium réunissant Fluor, JGC Corporation du Japon et TechnipFMC de France avait remporté un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction attribué par Mozambique Rovuma Venture S.p.A. (MRV) pour la première phase du projet Mozambique Rovuma de gaz naturel liquéfié (GNL) à Cabo, Delgado, au Mozambique. Dans ce contexte, un avis de mise en œuvre limité a été publié immédiatement. Fluor réservera sa contribution à ces travaux au cours du quatrième trimestre de 2019.



"Fluor se réjouit d’avoir été sélectionnée pour ce projet de développement stratégique, et de s’associer à une équipe qui combine une expertise considérable en GNL et des capacités de conception et de construction sur le continent Africain", a déclaré Mark Fields, Président du groupe Fluor Energy & Chemicals . "Nous avons travaillé en étroite collaboration pour développer un modèle de projet qui s'appuie sur les points forts et les capacités de chaque partie afin de nouer un partenariat avec MRV et faire avancer ce projet historique de manière sûre, sécurisée, et durable, créant ainsi de nouvelles opportunités pour le Mozambique et ses citoyens".



Le projet développera la Zone 4 du bassin ultra-profond de Rovuma, un immense champ de gaz naturel offshore d'une capacité allant jusqu'à 15 000 billions de pieds cubes de gaz naturel situé au large des côtes du Mozambique.



MRV est une coentreprise constituée en société par Eni, ExxonMobil et la China National Petroleum Corporation (CNPC), qui détient un intérêt de 70% dans le contrat de concession de prospection et de production de la Zone 4. Galp, KOGAS et Empresa Nacional de Hidrocarbonetos E.P. détient chacune un intérêt de 10 pour cent.



L'équipe du projet se situera à Farnborough, au Royaume-Uni ; à Paris, en France et à Yokohama, au Japon.



A noter que Fluor jouit de plus de 55 ans d'expérience en Afrique, avec une réalisation de plus de 750 projets à travers le continent.