Foire Souda-Tchad : le délégué du gouvernement galvanise la jeunesse

N'Djamena - Le délégué général du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, accompagné d’une délégation, a effectué une visite à la foire Souda-Tchad au palais du 15 janvier. La délégation comprenait le Président de la chambre de commerce de mine et de l'artisanat, puis le Directeur Général du ministère de commerce.



L'objectif de la visite était d'encourager les jeunes initiateurs ou entrepreneurs, en vue de leur dévouement à l’entreprenariat.



Au cours de leur intervention, le gouvernement et la délégation qui l’accompagne, ont constaté la transformation progressive des produits locaux. Ils ont encouragé la transformation locale et souligné que tous les produits doivent être transformés avant l'exportation.