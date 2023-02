Football : ​Al-Ahly vainc Auckland City 3-0 dans la Coupe du Monde des Clubs

Le club égyptien Al-Ahly a battu le club néo-zélandais Auckland City lors d'un match du premier tour de la Coupe du Monde des Clubs, mercredi, au Grand Stade de Tanger. La victoire est revenue aux hommes du Tunisien Faouzi Benzarti, grâce aux buts de Mouhcine Yajour (39ème) et Abdelilah Hafidi (90+2). Le seul but des visiteurs a été marqué par Row Krishna (63ème).



Au second tour, Al-Ahly affrontera Seattle Sounders, champion d'Amérique du Nord, le 4 février. Dans les quarts de finale, le Raja de Casablanca jouera samedi prochain à Agadir contre Monterrey, champion Concacaf. La cérémonie d'ouverture a offert un spectacle haut en couleur et en lumière pour les nombreux spectateurs présents.



La Coupe du Monde des Clubs, créée par la FIFA en 2000, ne compte que sept clubs participants depuis 2007. La compétition aura lieu du 1er au 11 février à Tanger et Rabat.