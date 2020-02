Football : 1-1 entre le Tchad et le Bénin, les réactions de l'entraineur Trégoat

Le Sao du Tchad ont affronté mercredi après-midi l'équipe nationale béninoise A' à Cotonou. La rencontre s'est terminée sur un match nul.



L'équipe tchadienne a réussi à inscrire le premier but, une quinzaine de minutes après le début du match. Ce premier but a été marqué par le n° 10 des Sao, Bokhit Djibrine.



L'équipe béninoise est parvenue à égaliser au compteur grâce à un penalty offert par l'équipe adverse à la 56ème minutes.



Le joueur tchadien Brahim Ngaoural a reçu un carton rouge. "Il a fait une faute, c'est normal qu'il prenne un carton rouge", a déclaré le sélectionneur Emmanuel Tregoat.



"On est une équipe qui est en reconstruction. On travaille dans des conditions qui sont assez compliquées (...) On a joué 45 minutes à 10, donc c'est compliqué de défendre tout le temps. On a des joueurs en dessous, d'autres on fait un très bon match. On prépare le match avec la Guinée qui est dans un mois", a expliqué Emmanuel Tregoat.



Moustapha Tourgoudi, envoyé d'Alwihda Info à Cotonou.