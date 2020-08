Football : Boga, le boss des ailiers ivoiriens cette saison

Deux formations italiennes à savoir Naples et l'Atlanta Bergame ajoutés au Borussia Dortmund en Allemagne et le FC Séville du côté de l'Espagne sont engagées dans une bataille épique en vue d'épingler Jérémie Boga cet été. L'US Sassuolo, son club lui, attend un gros chèque de 26 milliards de FCFA soit 40 millions d'euros pour libérer le natif de Marseille. Mais si, l'international ivoirien est fortement courtisé ,il y a bien une raison valable .Qui n'est nulle autre que son incroyable saison réalisée cette année.Avec 11 réalisations et 4 passes décisives en 35 rencontres disputées toutes compétitions cumulées, Jérémie Boga sort d'une saison remarquable. La meilleure d'ailleurs de sa jeune Carrière. Meilleure et aussi facile comme s'inscrire avec 6bet . Car en plus de cette efficacité devant les buts, le joueur formé à Chelsea se hisse pour la deuxième année consécutive sur le trône du meilleur dribleur de la Série A avec 132 dribles réussis. L'ivoirien fait également partie des 10 meilleurs dribleurs européens. Avec ces statistiques, Jérémie Boga est de loin le meilleur ailier ivoirien de la saison.Derrière lui, l’on retrouve Nicolas Pépé récent vainqueur de la FA cup avec Arsenal FC. L'ancien Lillois totalise 8 buts et 10 caviars en 42 apparitions cet exercice. Plus gros transfert de histoire des Gunners ( 80 millions d'euros) l'été dernier, l'international ivoirien décroche la deuxième branche au classement des ailiers ivoiriens les plus performants de la saison.Le troisième au classement Gervais Yao Kouassi dit Gervinho. L'international sociétaire de Parme a réalisé une saison correcte. Il achève l'échéance avec 9 buts 4 passes décisives en 32 rencontres toutes joutes cumulées.L'ultime international ivoirien de ce top 4 est Wilfried Zaha Dazet. Il faut le dire tout net le feu follet de Crystal Palace n'a pas connu un rayonnement monstrueux cette année. Contrairement aux adeptes de Casino777 Sans doute encore sous le coup de son transfert avorté à Arsenal l'été dernier, l’ancien de Manchester United a inscrit seulement 4 buts et distillé 5 caviars. Un bilan maigrelet pour ce joueur à fort potentiel. Mais, l’Éléphant peut se consoler avec sa 6e place dans le top 10 meilleurs dribleurs des 5 grands championnats européens.