Football Ivoirien : Un arbitre radié pour avoir volé un téléphone portable

Sanctions Immédiates et Définitives :



La CCA a prononcé les sanctions suivantes à l'encontre de Monsieur KIAHUE Prince Ezechiel :



Radiation définitive du corps arbitral ivoirien, signifiant son exclusion à vie de toute activité d'arbitrage sous l'égide de la Fédération Ivoirienne de Football.

du corps arbitral ivoirien, signifiant son exclusion à vie de toute activité d'arbitrage sous l'égide de la Fédération Ivoirienne de Football. Perte de son grade d'arbitre régional, annulant toute qualification acquise précédemment.

d'arbitre régional, annulant toute qualification acquise précédemment. Interdiction formelle d'approcher les arbitres en exercice ou de siéger au sein de toute commission d'arbitres, marquant une rupture totale avec l'institution arbitrale.



Réaction et Engagement de la CCA :





La Commission Centrale des Arbitres a tenu à présenter ses excuses les plus sincères à la victime de cet acte regrettable. Elle a réaffirmé avec force sa détermination inébranlable à défendre l’intégrité de la corporation arbitrale et à maintenir un niveau d'éthique irréprochable au sein de ses membres.





La Fédération Ivoirienne de Football, dans un communiqué officiel, a également souligné la gravité de la situation et a insisté sur sa position d'intransigeance face à tout comportement qui s'écarte de la déontologie arbitrale.





Priorité aux Valeurs d'Intégrité :





Cette sanction sévère et irrévocable témoigne de l'engagement profond de l'institution sportive ivoirienne envers les valeurs d'intégrité, de probité et d'exemplarité qui doivent guider l'ensemble de ses représentants officiels. La CCA réaffirme sa volonté de promouvoir un environnement sportif sain, basé sur le fair-play et le respect mutuel, où l'éthique est une pierre angulaire.