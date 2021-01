Football : La CAF suspend le club tchadien Gazelle FC et lui inflige une amende

La Confédération africaine de football (CAF) a notifié le 22 décembre à la Fédération tchadienne de football association (FIFA), les conséquences de l'absence de participation du club Gazelle FC au match de Ligue des champions contre Zamalek qui devait se jouer au Caire (Égypte) le 23 décembre, suivi d'une deuxième confrontation le 4 janvier 2021. En plus d'avoir été disqualifié, le club tchadien Gazelle FC devra payer une amende de 5000 dollars US pour son forfait déclaré pendant le tour préliminaire.



En plus des sanctions pécuniaires, l'équipe est interdite de participation à toutes les compétitions interclubs de la CAF pour les deux prochaines éditions (2021 et 2022). Le 11 décembre 2020, le ministère tchadien des Sports a retiré provisoirement la délégation de pouvoirs de la FTFA suite à des "irrégularités". Cette décision a pour conséquence, l'interdiction formelle pour la FTFA de participer à des évènements, tant nationaux qu'internationaux. Par conséquent, le 21 décembre 2020, la FTFA a notifié à la CAF l'absence de participation du club, tenant du titre de champion au Tchad.



La CAF ne s'est pas prononcée sur le cas du club Renaissance FC qui n'a pas pu jouer à domicile contre ES Sétif d'Algérie, précise la FTFA. L'accès au stade Idriss Mahamat Ouya avait été refusé aux deux équipes, suite à la décision du ministère des Sports.