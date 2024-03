Football : Le Tchad triomphe contre l'Île Maurice lors des éliminatoires de la CAN 2025

Les premières 30 minutes du jeu ont été marquées par une pression constante de l'équipe mauricienne, mais le Tchad est resté dans la course, tenant bon grâce à son but inscrit lors du match aller.



Le match a vu quelques moments de tension, notamment avec un carton jaune attribué à Ousmane Biani (n°3) du côté du Tchad. Cependant, les commentateurs ont souligné que malgré les difficultés rencontrées par les SAO du Tchad, l'espoir demeurait pour la deuxième mi-temps.



Alors que le score était toujours en faveur de Maurice, l'égalisation est venue de façon spectaculaire à la 74e minute, avec un but marqué par le joueur du Tchad, Amine Hiver. Cette égalisation a renforcé la détermination des deux équipes alors qu'elles se dirigeaient vers une possible séance de tirs au but si le score n'évoluait pas.



L'arbitre libérien, Hassan Korné, a maintenu le contrôle du match malgré les moments de tension. À la 60e minute, un changement sur blessure a été effectué du côté du Tchad, démontrant l'intensité du match.



Alors que le Tchad a réussi à égaliser, le suspense a atteint son paroxysme lorsque l'équipe a inscrit un deuxième but à la 100e minute, grâce à Ousman Hassan (n°7), scellant ainsi leur victoire. Cette performance a été saluée par le Premier Ministre Succes Masra, qui a annoncé une prime exceptionnelle de 500 000 FCFA pour chaque joueur en plus des encouragements habituels. Une victoire méritée pour le Tchad, qui se qualifie ainsi pour la prochaine étape des éliminatoires de la CAN 2025.



Score cumulé à l'issue des deux matchs : 3-1 en faveur du Tchad.