Football : Les SAO du Tchad iront au Niger début octobre

Les SAO du Tchad s'envoleront prochainement pour le Niger afin de poursuivre leur préparation.



"Après ces deux matchs de préparation, on va partir au Niger début octobre où là, les meilleurs joueurs de ce rassemblement seront regroupés avec des joueurs expatriés, les internationaux de d'habitude", explique le sélectionneur Emmanuel Tregoat.



"On va essayer de faire la meilleure équipe possible", ajoute-t-il.



Les SAO du Tchad s'alignent sur deux défaites à domicile (2-3 et 0-2) face aux joueurs du Soudan, cette semaine au stade Idriss Mahamat Ouya. Le sélectionneur de l'équipe de football Emmanuel Tregoat se veut toutefois optimiste.



Le chef de la délégation soudanaise, Hassan Borgou, conseille à la Fédération et aux autorités tchadiennes de "bien s'occuper de l'équipe des SAO".



"D'après mes analyses, c'est une future équipe. Surtout, ne laissez pas les joueurs manger ce qu'ils veulent, ce n'est pas du tout bien", préconise-t-il.