Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Football : Retour du "Petit Messi" Tchadien, Bakhit Djibrine


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 1 Novembre 2025


Après des mois d’absence et des rêves d’ailleurs inaboutis, le petit prodige du football tchadien, Bakhit Djibrine, refait surface là où tout a commencé : à N’Djamena.


Football : Retour du "Petit Messi" Tchadien, Bakhit Djibrine


 
Formé à Amtiman au sein du SCRIT Sport, puis recruté par Foullah Édifice, Bakhit s’est imposé comme l’un des visages les plus prometteurs du football tchadien. Adoré par les amateurs de ballon rond de la capitale, ce milieu de terrain se distingue par sa technicité, sa vision du jeu et sa maîtrise du ballon, lui valant le surnom affectueux de "petit Messi tchadien".

 

Après une longue absence marquée par une tentative de carrière à l’étranger restée sans suite, Bakhit signe enfin son retour sur les pelouses de N’Djamena. Il retrouve ainsi son club de cœur, Foullah Édifice, bien décidé à reconquérir le public et à retrouver le niveau qui faisait de lui un espoir national.

 
"Il nous avait manqué. C’est un joueur qui change le rythme d’un match d’une seule touche de balle," confie Djibia, un supporter de Foullah Édifice, heureux de revoir son idole lors de leur premier match du championnat.

 

Pour l’enfant prodige d’Amtiman, le défi est clair : regagner sa place sur la scène nationale et, pourquoi pas, réintégrer l’équipe nationale. Dans un contexte où le football tchadien cherche de nouveaux repères, le retour de Bakhit Djibrine symbolise l’espoir d’une renaissance sportive.
 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/10/2025

Tchad : au Guéra, lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite

Tchad : au Guéra, lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite

Tchad : est-ce qu'un pays peut se développer à travers les discours sans action concrète ? Tchad : est-ce qu'un pays peut se développer à travers les discours sans action concrète ? 31/10/2025

Populaires

Tchad : Visite de travail du Premier Ministre Nigérien à N'Djamena pour la Commission Mixte de Coopération

31/10/2025

Tchad : Le Conseil Provincial de Sécurité de la Tandjilé alerte sur l'insécurité alimentaire et les violences

31/10/2025

Tchad : Jour férié pour la Toussaint 2025

31/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/10/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ? 22/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter