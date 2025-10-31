Football : Retour du "Petit Messi" Tchadien, Bakhit Djibrine

"Il nous avait manqué. C’est un joueur qui change le rythme d’un match d’une seule touche de balle," confie Djibia, un supporter de Foullah Édifice, heureux de revoir son idole lors de leur premier match du championnat.

Formé à Amtiman au sein du SCRIT Sport, puis recruté par Foullah Édifice, Bakhit s’est imposé comme l’un des visages les plus prometteurs du football tchadien. Adoré par les amateurs de ballon rond de la capitale, ce milieu de terrain se distingue par sa technicité, sa vision du jeu et sa maîtrise du ballon, lui valant le surnom affectueux de "petit Messi tchadien".Après une longue absence marquée par une tentative de carrière à l’étranger restée sans suite, Bakhit signe enfin son retour sur les pelouses de N’Djamena. Il retrouve ainsi son club de cœur, Foullah Édifice, bien décidé à reconquérir le public et à retrouver le niveau qui faisait de lui un espoir national.Pour l’enfant prodige d’Amtiman, le défi est clair : regagner sa place sur la scène nationale et, pourquoi pas, réintégrer l’équipe nationale. Dans un contexte où le football tchadien cherche de nouveaux repères, le retour de Bakhit Djibrine symbolise l’espoir d’une renaissance sportive.