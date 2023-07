Football : aller-retour, Sao féminin encaisse dix buts

Quoi qu'on puisse en penser, la défaite du Sao féminin est méritée. Dans le domaine sportif, rien n'est laissé au hasard. Pour avoir une équipe performante, il faut investir. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Tchad. Même si l'adversaire est une équipe de haut niveau, encaisser dix buts témoigne d'une préparation insuffisante.



Il est facile de comprendre pourquoi le Sao féminin, tout comme l'équipe masculine, peine à se qualifier pour les grandes compétitions. Comment peut-on se préparer la veille d'une rencontre ? Il est inutile de persister dans l'humiliation. Il est essentiel de reconstruire le football tchadien, notamment en créant des centres de formation, en améliorant les infrastructures et en investissant dans la formation des jeunes. D'ici 2024, nous pourrons espérer des résultats plus positifs.



Il est honteux que lors de chaque rencontre, l'équipe nationale rentre avec des défaites, en particulier avec un score de 6 buts lors du match aller et 4 buts lors du retour. Cela doit servir de leçon. Malheureusement, les Sao sont habitués aux défaites. Cependant, l'espoir fait vivre, et un jour, l'équipe nationale atteindra les sommets si les autorités investissent réellement dans le football.