Football : l'équipe féminine de l'Éthiopie remporte une victoire écrasante de 6 à 0 contre le Tchad

Dans le cadre des qualifications pour la zone africaine de football féminin 2024, l'équipe nationale féminine éthiopienne a affronté l'équipe du Tchad. Le match s'est déroulé au stade Addis-Abeba Bikila.



Dès la 13ème minute, Simay Temesgen a ouvert le score en marquant le premier but. Aregash Khalsa a ensuite inscrit le deuxième et le quatrième but aux 24ème et 63ème minutes respectivement. Nardos Getnet a ajouté le troisième but à la 36ème minute. Le cinquième but a été marqué par une passe décisive à la 79ème minute, et le sixième but a été inscrit par Nibogn Yen à la 82ème minute.



Selon les informations de la Fédération éthiopienne de football, le match retour entre l'Éthiopie et le Tchad se tiendra le dimanche prochain à 9h30 au stade Addis-Abeba Bikila.