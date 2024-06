Football : la CAF annonce le coup d'envoi de la nouvelle saison interclubs et le calendrier

La CAF annonce le coup d'envoi de la nouvelle saison interclubs et le calendrier des matches

Dates clés : Tour préliminaire du 16 au 18 août 2024, phases de groupe d’octobre à décembre 2024, phases à élimination directe et finales de mars à mai 2025.



Associations membres : Les 12 mieux classées (Afrique du Sud, Algérie, Angola, Côte d'Ivoire, Égypte, Libye, Maroc, Nigeria, RD Congo, Soudan, Tunisie, Tanzanie) pourront inscrire deux clubs en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération.



Périodes d'enregistrement :

01 juillet - 20 juillet : Premier tour préliminaire

21 juillet - 31 août : Deuxième tour préliminaire

01 - 30 septembre : Phases de groupe

01 - 31 janvier 2025 : Sept joueurs supplémentaires, dont quatre sur le banc.



Format de la compétition : Le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération est annulé. Les équipes éliminées au second tour de la Ligue des Champions ne seront plus reversées en Coupe de la Confédération.