Football : la FIFA demande à la Fédération tchadienne de convoquer une Assemblée générale

Dans une lettre adressée au secrétaire général de la Fédération Tchadienne de Football Association, la FIFA tient à se référer aux réunions tenues à Abidjan, en marge de la Coupe d’Afrique des nations, entre les représentants de la FTFA, de la CAF, de la FIFA et du gouvernement tchadien.



A la suite de cela, la FIFA juge qu’il revient désormais aux membres de la FTFA de faire convoquer une première Assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais statutaires, afin de traiter des deux points suivants :

-Confirmation de la reprise du processus électoral ;

-Elections des membres des commissions électorales qui auront à charge l’organisation et la supervision des élections du futur comité exécutif de la FTFA, ainsi que de la Commission de discipline et d’éthique, qui sera chargée du contrôle d’éligibilité et d’habilitation des candidats, conformément à l’annexe A des Statuts de la FIFA.



A cet effet, la FIFA suggère qu’un appel à candidature soit lancé dans le cadre des élections des membres des commissions électorales. Par ailleurs, les candidats aux différents postes devront remplir les conditions d’éligibilité prévues dans les Statuts et code électoral de la FTFA (édition de 2023).



A l’issue de la mise en place des commissions électorales par l’Assemblée générale de la FTFA, les commissions devront préparer une feuille de route qui aboutira à la tenue d’une deuxième Assemblée générale, laquelle élira le nouveau comité exécutif de la FTFA. Enfin, la FIFA se tiendra à disposition des commissions électorales pour toute question tout au long du processus électoral.