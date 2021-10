Football : la FIFA lève la suspension du Tchad

La Fédération internationale de football association (FIFA) annonce la levée de la suspension infligée au Tchad. Une mission conjointe FIFA-CAF sera dépêchée à N'Djamena pour contribuer à rétablir une relation durable entre le ministère des Sports et la Fédération tchadienne de football (FTFA).



Le 21 septembre 2021, le président du Conseil militaire transition (CMT) a abrogé le comité technique provisoire de gestion du football. Quelques jours, Moctar Mahamoud, président de la FTFA, a confirmé que la Fédération tchadienne et ses locaux sont entièrement sous son contrôle.



Le 6 octobre 2021, un décret a abrogé l'arrêté ministériel du 10 mars 2021 et rétabli les pouvoirs délégués à la FTFA.